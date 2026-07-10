Blickrig Mbapea i Dembelea protiv Maroka za polufinale Mundijala!

Francuska je, čini se, lakše nego što se očekivalo, slavila protiv Maroka rezultatom 2:0 i plasirala se u polufinale Svetskog prvenstva. Kilijan Mbape je osmim golom na Mundijalu načeo Afrikance u 60. minutu, da bi šest minuta kasnije Usman Dembele postavio konačan rezultat.

Ovaj deo, lakše nego što se očekivalo, ne odnosi se na sam rezultat, već na način na koji su Trikolori predvođeni selektorom Didijeom Dešanom došli do trijumfa. Jer, od prvog minuta do poluvremena praktično su se igrale viktorije ispred gola Jasina Bonua. Odnos udaraca bio je 10:0, od čega 3:0 u okvir gola, uz to je i Kilijan Mbape u 28. minutu promašio penal. Tačnije, „pročitao“ ga je Bonu i lako zaustavio njegov pokušaj. Pretili su i Dembele, Due, Olise, ali je