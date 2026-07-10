Novak posle poraza: Muka mi je da pričam o 25. grend slemu

Novak Đoković je posle poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona iskreno govorio o osećanjima, opterećenju koje oseća zbog priče o 25. grend slemu i motivaciji za nastavak karijere.

Nije Novak Đoković imao mnogo toga da kaže o samom meču osim da istakne da je protivnik bio znatno bolji. „Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Voleo bih da se vratim makar još jednom, videćemo. Kasnio sam pola koraka u svakom udarcu. Bio je za jedan nivo bolji od mene ili više. Nisam bio dovoljno oštar, nisam brzo reagovao, nisam bio u pravoj ravnoteži“, rekao je Novak. Prošle godine je zaustavljen u istoj fazi turnira, ali