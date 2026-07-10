Novak posle poraza: Muka mi je da pričam o 25. grend slemu

Sputnik pre 34 minuta
Novak posle poraza: Muka mi je da pričam o 25. grend slemu

Novak Đoković je posle poraza od Janika Sinera u polufinalu Vimbldona iskreno govorio o osećanjima, opterećenju koje oseća zbog priče o 25. grend slemu i motivaciji za nastavak karijere.

Nije Novak Đoković imao mnogo toga da kaže o samom meču osim da istakne da je protivnik bio znatno bolji. „Ne znam šta sam mogao drugačije. Nisam mogao mnogo da uradim, razneo me je. Voleo bih da se vratim makar još jednom, videćemo. Kasnio sam pola koraka u svakom udarcu. Bio je za jedan nivo bolji od mene ili više. Nisam bio dovoljno oštar, nisam brzo reagovao, nisam bio u pravoj ravnoteži“, rekao je Novak. Prošle godine je zaustavljen u istoj fazi turnira, ali
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Siner: Ono što Novak i dalje radi na terenu inspiracija je nas iz nove generacije

Siner: Ono što Novak i dalje radi na terenu inspiracija je nas iz nove generacije

RTS pre 14 minuta
"Novače, da li je ovo bio tvoj poslednji Vimbldon?": Đoković zastao, pa dao odgovor koji zabrinjava

"Novače, da li je ovo bio tvoj poslednji Vimbldon?": Đoković zastao, pa dao odgovor koji zabrinjava

Mondo pre 4 minuta
"Bio sam, to je realnost": Novak Đoković jednom rečenicom najavio kraj

"Bio sam, to je realnost": Novak Đoković jednom rečenicom najavio kraj

Mondo pre 14 minuta
Novak otkrio zašto i dalje igra: "Radim ono što želim"

Novak otkrio zašto i dalje igra: "Radim ono što želim"

B92 pre 14 minuta
Đoković posle meča sa Sinerom: Muka mi je da pričam o tome, mnogo ljudi me opterećuje!

Đoković posle meča sa Sinerom: Muka mi je da pričam o tome, mnogo ljudi me opterećuje!

Večernje novosti pre 14 minuta
Đoković izgubio od Sinera u polufinalu Vimbldona

Đoković izgubio od Sinera u polufinalu Vimbldona

Radio 021 pre 54 minuta
Propustio šansu da se vrati u top 5: Evo šta rezultat na Vimbldonu znači za Novaka!

Propustio šansu da se vrati u top 5: Evo šta rezultat na Vimbldonu znači za Novaka!

Hot sport pre 39 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Novak ĐokovićTenisVimbldonsportJanik Siner

Sport, najnovije vesti »

Novootkrivena životinja dobila ime po golmanu Zelenortskih Ostrva

Novootkrivena životinja dobila ime po golmanu Zelenortskih Ostrva

Danas pre 59 minuta
„Malo je počelo to da me nervira“: Đoković govorio o pitanjima koja ga opterećuju i otkrio da želi da se vrati na Vimbldon…

„Malo je počelo to da me nervira“: Đoković govorio o pitanjima koja ga opterećuju i otkrio da želi da se vrati na Vimbldon

Danas pre 29 minuta
Nemanja Matić „igrom slučaja“ na korak od potpisa sa italijanskim velikanom

Nemanja Matić „igrom slučaja“ na korak od potpisa sa italijanskim velikanom

Danas pre 1 sat
Deklan Rajs u izolaciji pred četvrtfinalni meč na Mundijalu

Deklan Rajs u izolaciji pred četvrtfinalni meč na Mundijalu

Danas pre 3 sata
„Pokušaćemo da popravimo u toku sledeće nedelje“: Ilić komentarisao greške Partizana koje se ponavljaju!

„Pokušaćemo da popravimo u toku sledeće nedelje“: Ilić komentarisao greške Partizana koje se ponavljaju!

Hot sport pre 9 minuta