Mbape ponovo izdominirao na Mundijalu, prekinuo slavlje zbog posebnog čoveka, o ovom pozdravu se već priča

Telegraf pre 53 minuta  |  Telegraf.rs
Mbape ponovo izdominirao na Mundijalu, prekinuo slavlje zbog posebnog čoveka, o ovom pozdravu se već priča

Francuska je postala prvi polufinalista Svetskog prvenstva nakon pobede nad Marokom rezultatom 2:0.

Još jednu sjajnu partiju pružio je Kilijan Embape, koji je ponovo bio među najzapaženijim igračima na terenu. "Trikolori" su još jednom pokazali zbog čega važe za jednog od glavnih favorita za osvajanje titule. Posebno su dominirali u drugom poluvremenu, potpuno nadigravši aktuelnu četvrtoplasiranu reprezentaciju sveta. Mbape je postigao jedan gol i podelio asistenciju za Dembelea, pritom je imao i promašen penal u prvom poluvremenu. Francuska sada mirno čeka
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