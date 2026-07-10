"Nećemo zauvek imati Tijanu i Maju": Terzić doživeo poraz na svoj 60. rođendan, pa izjavom zabrinuo Srbiju

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
"Nećemo zauvek imati Tijanu i Maju": Terzić doživeo poraz na svoj 60. rođendan, pa izjavom zabrinuo Srbiju

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doživela je bolan poraz od selekcije koja je do ovog kola bila poslednjeplasirana u Ligi nacija.

U beogradskoj Areni, Srbija je posle vođstva od 2:0 u setovima izgubila sa 3:2 (20:25, 22:25, 25:22, 25:23, 15:13), čime je ostala i bez teoretskih šansi za plasman u plej-of. U sastavu Srbije ni ovog puta nije bilo Tijane Bošković, dok se Maja Ognjenović vratila u reprezentativni tim i našla u sastavu za ovaj meč. Aleksandra Uzelac nije dobila priliku da zaigra. Srbija je odigrala veoma kvalitetno u prva dva seta, ali je pad u igri tokom trećeg i četvrtog omogućio
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