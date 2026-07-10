Ograničenja EU na kineske invertere mogu da ugroze razvoj obnovljivih izvora energije

Telegraf pre 49 minuta  |  Telegraf Biznis/Tanjug
Ograničenja EU na kineske invertere mogu da ugroze razvoj obnovljivih izvora energije

Ograničenja Evropske unije na finansiranje kineskih invertera za solarne i vetro elektrane mogla bi da uspore ili čak zaustave razvoj projekata obnovljivih izvora energije u siromašnijim državama članicama koje se oslanjaju na sredstva EU, upozorilo je danas 36 energetskih kompanija i investitora.

Evropska komisija je u maju zabranila korišćenje evropskih fondova za nabavku pomenutih komponenti iz zemalja koje se smatraju visokorizičnim, uključujući Kinu, pozivajući se na bezbednosne rizike, preneo je Rojters. Kina trenutno obezbeđuje oko 70 odsto evropskog tržišta invertera, koji predstavljaju ključnu komponentu solarnih, vetro i baterijskih sistema. U pismu predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen, predstavnici industrije naveli su da evropski
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