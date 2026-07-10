Smrtonosna bakterija pronađena u Vajomingu: Iza svega stoji data-centar kompanije Meta

Ogromni centar kompanije Meta za razvoj veštačke inteligencije u saveznoj državi Vajoming našao se pod lupom nakon što je tokom izgradnje otkriven neočekivan incident sa kontaminacijom.

Kompanija u vlasništvu Marka Zakerberga gradi kompleks površine oko 66.400 kvadratnih metara u gradu Šajen, koji bi trebalo da bude pušten u rad naredne godine. Međutim, njen izvođač radova našao se na meti kritika nakon što su gradske vlasti utvrdile da otpadne vode koje sadrže retku bakteriju potiču upravo sa tog gradilišta, prenosi Daily Mail. Reč je o bakteriji Cupriavidus gilardii, koja se prirodno nalazi u zemljištu i vodi. Iako je uglavnom bezopasna za