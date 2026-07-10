Sprema se velika promena za banke: Moglo bi da bude oslobođeno dva biliona evra
Telegraf pre 18 minuta | Telegraf Biznis/ Tportal
Pojednostavljivanje regulative i administracije
Evropska komisija priprema dokument koji bi trebalo da bude prethodnica reformi zajedničkog bankarskog sistema, kojom se nastoji ukloniti prepreke za dodatna ulaganja banaka u privredu, naročito u strateške evropske prioritete. Evropska komisija uskoro predstavlja izveštaj o konkurentnosti bankarskog sektora. Reč je o dokumentu koji bi zapravo trebalo da trasira reformu bankarstva, koja je planirana u prvom kvartalu sledeće godine sa ciljem uklanjanja prepreka koje