Veliki uspeh odbojkašica Srbije, najtalentovanije devojke u polufinalu Evropskog prvenstva

Telegraf pre 48 minuta  |  Telegraf.rs
Veliki uspeh odbojkašica Srbije, najtalentovanije devojke u polufinalu Evropskog prvenstva

Mlađe seniorke Srbije u odbojci ostvarile su veliki uspeh u Hagu, pošto su u odlučujućem meču grupne faze savladale Poljsku i izborile plasman u polufinale - 3:1 (19:25, 25:16, 25:19, 34:32).

Srpkinje su izgubile prvi set, ali su potom zaigrale znatno bolje i preokrenule rezultat osvajanjem naredna dva. Četvrti set doneo je pravu dramu, Poljska je u jednom trenutku imala i šest poena prednosti, ali se izabranice Srbije nisu predavale i posle velike borbe uspele su da privedu meč kraju u svoju korist. Najefikasnija u pobedničkom timu bila je Simona Mateska sa 19 poena, dok je Milica Vidačić dodala 18. Anja Mihajlović osvojila je 15 poena, Lana Mijačić
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