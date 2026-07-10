Prenos, Đoković - Siner: Novak u borbi za finale Vimbldona!

DOŠAO je red na teniski klasik. Novak Đoković i Janik Siner odmeriće snageu polufinalu Vimbldonu. Meč koji se igra na Centralnom terenu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia Uoči meča: Ovo će biti 12. okršaj Srbina i Italijana, a prvi teniser sveta vodi sa 6:5, s tim da je poslednji duel pripao Beograđaninu u polufinalu Australijan opena ove godine. Jasno je da Novaka čeka težak izazov, možda i najteži u tenisu, pošto je momak iz San Kadida branilac titule i prvi reket sveta. Ipak, ako neko zna kako se igra na vimbldonskoj travi onda je to Đoković. Do sad je sedam puta pobeđivao na