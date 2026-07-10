Da li je to stvarno bio „Girl Power“?

Prošlo je 30 godina otkako se pojavio prvi album Spice Girls. Retko koja pop grupa je istovremeno uspela da bude toliko komercijalna, toliko osporavana i toliko kulturno uticajna

U leto 1996. godine, pet mladih žena izašlo je iz jednog skladišta pretvorenog u studio u gradu Mejdenhedu, naoružano platformama, haljinama sa motivom britanske zastave, leopard dezenom i „Wannabe“ – trominutnom eksplozijom energije koja nije samo osvojila svetske top-liste, već je trajno promenila pejzaž pop kulture. Grupa je formirana 1994. godine, a neodoljivo zarazni prvi singl objavljen je 26. juna dve godine kasnije, najpre na azijskom tržištu. Pesma je