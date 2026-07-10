Da li je to stvarno bio „Girl Power“?

Velike priče pre 29 minuta  |  Piše Ivan Radojčić
Da li je to stvarno bio „Girl Power“?

Prošlo je 30 godina otkako se pojavio prvi album Spice Girls. Retko koja pop grupa je istovremeno uspela da bude toliko komercijalna, toliko osporavana i toliko kulturno uticajna

U leto 1996. godine, pet mladih žena izašlo je iz jednog skladišta pretvorenog u studio u gradu Mejdenhedu, naoružano platformama, haljinama sa motivom britanske zastave, leopard dezenom i „Wannabe“ – trominutnom eksplozijom energije koja nije samo osvojila svetske top-liste, već je trajno promenila pejzaž pop kulture. Grupa je formirana 1994. godine, a neodoljivo zarazni prvi singl objavljen je 26. juna dve godine kasnije, najpre na azijskom tržištu. Pesma je
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