Kad su se smejali Rajko Grlić i Goran Marković

Velike priče pre 24 minuta  |  Piše Branko Rosić
Kad su se smejali Rajko Grlić i Goran Marković

... iako su govorili o crnim listama i svima koji su ih terali odavde, o borbi za slobodu i idealima, o Miri Furlan, Džoniju Štuliću i Danilu Kišu, o najboljim filmovima koje još nisu snimili

Pre nekoliko dana izašla je knjiga „Jesi li snimio ovo?“, dopisivanje Gorana Markovića i Rajka Grlića koje ste mogli čitati na portalu Velike priče. Ova knjiga predstavlja savršen dokument vremena, kako prošlog tako i aktuelnog. Dva velika filmska režisera u svom dopisivanju savršenog ritma čas se vraćaju u prošlost a onda se survavaju u sadašnjost koja je opora iako su na različitim adresama i kontinentima. Od njihovih studentskih dana u Pragu, gde su osetili
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