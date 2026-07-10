Posle celodnevnog prekida: Stanari višespratnica na vodu će čekati do ponoći! JKP "Vodovod i kanalizacija"

Volim Zrenjanin pre 6 sati
Posle celodnevnog prekida: Stanari višespratnica na vodu će čekati do ponoći! JKP "Vodovod i kanalizacija"

Iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ saopštili su da je zbog višesatnog prekida rada izvorišta i postrojenja za prečišćavanje vode potrebno vreme da se sistem u potpunosti stabilizuje.

Zbog toga se normalizacija pritiska u višespratnim zgradama očekuje tek oko ponoći. Kako navode iz ovog preduzeća, voda je puštena u mrežu odmah nakon uspostavljanja napajanja električnom energijom, ali je za potpuno punjenje cevovoda i uspostavljanje odgovarajućeg pritiska u svim delovima grada neophodno više sati. Iz Vodovoda mole građane za dodatno strpljenje i navode da bi do oko ponoći vodosnabdevanje trebalo da bude u potpunosti normalizovano i u
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