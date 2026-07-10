Realnost i opsena: Vučićev portal „Ko si, bre, ti“ počeo s radom i nudi sve poslastice demokratije

Vreme pre 42 minuta
Realnost i opsena: Vučićev portal „Ko si, bre, ti“ počeo s radom i nudi sve poslastice demokratije

Režimski portal „Ko si, bre, ti“ nudi ono čega u Srbiji nema u realnom životu - najavljen je kao "sigurno" mesto za prijavu korupcije, zloupotrebe ovlašćenja i bahatog ponašanja funkcionera koje šteti građanima i javnom interesu. I to baš kada Vučić najavljuje izbore

Pompezno najavljivani portal „Ko si, bre, ti“, namenjen građanima koji žele da prijave bahate funkcionere, počeo je sa radom na adresi kosibreti.rs. Portal je pokrenut nekoliko dana nakon što je neko preduhitrio režim i pokrenuo portal istog imena sa drugačijim najvišim internet domenom, koji umesto nacionalnog (.rs) ima generički domen (.org), i nakon što je Vučić još jednom pompezno najavio izbore. Kao i sve u režimu Aleksandra Vučića, i režimski portal „Ko si,
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