Srbin zamalo ispao iz aviona – u pokretu, Rajaner potvrdio incident

Vreme pre 3 sata
Srbin zamalo ispao iz aviona – u pokretu, Rajaner potvrdio incident

U avionu Rajanera na letu iz Soluna za Memingen došlo je do ozbiljnog incidenta kada je puklo staklo na prozoru letelice, a vazduh povukao napolje čoveka koji je sedeo do prozora. Muškarca iz Srbije žena je držala - da ne ispadne iz aviona. Povređeni je u bolnici, ali nije životno ugrožen

Grčki mediji pišu da je u pitanju 61-godišnji Srbin, kojeg je spasio sigurnosni pojas i ostali putnici koji su ga držali i vukli kako ga vazduh ne bi isisao iz aviona. Avion kompanije Rajaner, koji je u petak ujutru 10. jula leteo iz Soluna za Memingen, vratio se u Solun ubrzo posle poletanja pošto je prozor na putničkoj strani usled fizičke sile izbijen tokom leta, potvrđeno je iz aviokompanije za porta N1. Kako su iz Rajanera naveli u odgovoru, jedan putnik je
Otvori na vreme.com

Povezane vesti »

(Video) „Rajaner“ o incidentu u kojem je povređen Srbin: Prozor se pomerio tokom leta, avion vraćen u Solun

(Video) „Rajaner“ o incidentu u kojem je povređen Srbin: Prozor se pomerio tokom leta, avion vraćen u Solun

Dnevnik pre 1 dan
Konzulat u Solunu: Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom prebačen u bolnicu

Konzulat u Solunu: Državljanin Srbije koji je povređen u incidentu na letu avionom prebačen u bolnicu

Radio 021 pre 1 dan
Rajaner se oglasio posle incidenta u kome je državljanin Srbije umalo ispao iz letelice: "Avion je normalno"

Rajaner se oglasio posle incidenta u kome je državljanin Srbije umalo ispao iz letelice: "Avion je normalno"

Telegraf pre 1 dan
Šta je velika dekompresija i zašto padaju maske sa kiseonikom: Profesor Saobraćajnog fakulteta o tome šta se događa kada pukne…

Šta je velika dekompresija i zašto padaju maske sa kiseonikom: Profesor Saobraćajnog fakulteta o tome šta se događa kada pukne prozor na avionu (VIDEO)

Insajder pre 4 sati
'Čuli su se vrisci': Putnik iz Srbije zamalo ispao kroz prozor aviona Rajanera

'Čuli su se vrisci': Putnik iz Srbije zamalo ispao kroz prozor aviona Rajanera

BBC News pre 4 sati
Pucanje prozora na letu iz Soluna za Minhen: Kako su putnici i posada izbegli najgori scenario

Pucanje prozora na letu iz Soluna za Minhen: Kako su putnici i posada izbegli najgori scenario

Newsmax Balkans pre 4 sati
Pilot zaplakao posle drame u avionu Rajanera: Putnik iz Srbije umalo ispao kroz prozor, otkriveni novi detalji drame

Pilot zaplakao posle drame u avionu Rajanera: Putnik iz Srbije umalo ispao kroz prozor, otkriveni novi detalji drame

Mondo pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaRajanerSolun

Svet, najnovije vesti »

"Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu" Oglasio se Kalibaf: "Svi treba da znaju..."

"Iran spreman za sveobuhvatnu odbranu" Oglasio se Kalibaf: "Svi treba da znaju..."

Blic pre 49 minuta
Si-En-En: Satelitski snimci ukazuju na moguću obnovu iranskih nuklearnih postrojenja

Si-En-En: Satelitski snimci ukazuju na moguću obnovu iranskih nuklearnih postrojenja

Politika pre 29 minuta
SAD traže da Iran javno garantuje bezbednu plovidbu kroz Ormuski moreuz

SAD traže da Iran javno garantuje bezbednu plovidbu kroz Ormuski moreuz

Politika pre 49 minuta
Britanska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo bivše poslanice konzervativaca En Vidikomb

Britanska policija uhapsila osumnjičenog za ubistvo bivše poslanice konzervativaca En Vidikomb

Danas pre 1 sat
Svet na nogama zbog poteza Teherana! Procurili tajni snimci: Iran prekršio dogovor sa SAD, evo šta se krije u podzemnim…

Svet na nogama zbog poteza Teherana! Procurili tajni snimci: Iran prekršio dogovor sa SAD, evo šta se krije u podzemnim tunelima (video)

Blic pre 1 sat