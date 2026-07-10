Srbin zamalo ispao iz aviona – u pokretu, Rajaner potvrdio incident

U avionu Rajanera na letu iz Soluna za Memingen došlo je do ozbiljnog incidenta kada je puklo staklo na prozoru letelice, a vazduh povukao napolje čoveka koji je sedeo do prozora. Muškarca iz Srbije žena je držala - da ne ispadne iz aviona. Povređeni je u bolnici, ali nije životno ugrožen

Grčki mediji pišu da je u pitanju 61-godišnji Srbin, kojeg je spasio sigurnosni pojas i ostali putnici koji su ga držali i vukli kako ga vazduh ne bi isisao iz aviona. Avion kompanije Rajaner, koji je u petak ujutru 10. jula leteo iz Soluna za Memingen, vratio se u Solun ubrzo posle poletanja pošto je prozor na putničkoj strani usled fizičke sile izbijen tokom leta, potvrđeno je iz aviokompanije za porta N1. Kako su iz Rajanera naveli u odgovoru, jedan putnik je