Veštačenje pokazuje da je Baja izrešetan pa „overen“ na Senjaku

Vreme pre 57 minuta
Veštačenje pokazuje da je Baja izrešetan pa „overen“ na Senjaku

Obdukciono i balističko veštačenje pokazuju da je Aleksandar Nešović Baja ubijen sa najmanje deset, a najviše 14 metaka u restoranu „27“ na Senjaku

Aleksandar Nešović Baja, čije je ubistvo u restoranu „27“ na Senjaku potcrtalo veze srpske policije i krimogene sredine, zadobio je 14 ustrelina i jednu okrzotinu. To se tvrdi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je objavilo delove kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja. Veštaci su zaključili da je smrt nastupila usled masivnog krvarenja izazvanog višestrukim prostrelnim ranama vrata, trupa i ruku. „Sve konstatovane povrede
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