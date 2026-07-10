Veštačenje pokazuje da je Baja izrešetan pa „overen“ na Senjaku

Obdukciono i balističko veštačenje pokazuju da je Aleksandar Nešović Baja ubijen sa najmanje deset, a najviše 14 metaka u restoranu „27“ na Senjaku

Aleksandar Nešović Baja, čije je ubistvo u restoranu „27“ na Senjaku potcrtalo veze srpske policije i krimogene sredine, zadobio je 14 ustrelina i jednu okrzotinu. To se tvrdi u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu koje je objavilo delove kombinovanog sudsko-medicinskog i balističkog veštačenja. Veštaci su zaključili da je smrt nastupila usled masivnog krvarenja izazvanog višestrukim prostrelnim ranama vrata, trupa i ruku. „Sve konstatovane povrede