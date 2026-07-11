Sve zbog fudbala: Ove dve avio-kompanije stavile su svoj logo na kocku zbog jedne utakmice

Aero.rs pre 24 minuta  |  Igor Salinger
Sve zbog fudbala: Ove dve avio-kompanije stavile su svoj logo na kocku zbog jedne utakmice
Sve je počelo kao online šala i "prozivka" druge kompanije - ali za manje od 48 sati, dve avio-kompanije koje formalno nemaju nikakve veze sa Svetskim prvenstvom u fudbalu uspele su da ukradu pažnju milionima ljudi, dok su zvanični FIFA sponzori, poput Qatar Airways i American Airlines, gledali sa strane Junaci priče: Norwegian Air Shuttle, niskotarifna norveška kompanija, i British Airways, britanski nacionalni prevozioc (flag carrier) koji decenijama neguje imidž
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