Sve zbog fudbala: Ove dve avio-kompanije stavile su svoj logo na kocku zbog jedne utakmice

Sve je počelo kao online šala i "prozivka" druge kompanije - ali za manje od 48 sati, dve avio-kompanije koje formalno nemaju nikakve veze sa Svetskim prvenstvom u fudbalu uspele su da ukradu pažnju milionima ljudi, dok su zvanični FIFA sponzori, poput Qatar Airways i American Airlines, gledali sa strane Junaci priče: Norwegian Air Shuttle, niskotarifna norveška kompanija, i British Airways, britanski nacionalni prevozioc (flag carrier) koji decenijama neguje imidž