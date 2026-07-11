Zašto je putnik iz Srbije imao sreću: Da je prozor pukao na 11.000 metara, posledice bi bile mnogo teže

Ozbiljan incident na Rajanerovom Boeingu 737 iznad Severne Makedonije dogodio se na oko 16.000 stopa, odnosno približno 4.900 metara, dok je avion još bio u penjanju.

Upravo bi ta okolnost mogla da bude jedan od razloga zbog kojih su posledice bile mnogo blaže nego da se isto dogodilo na uobičajenoj krstarećoj visini od oko 11.000 metara. Na letu iz Soluna (SKG) za Memingen (FMM) došlo je do ozbiljnog oštećenja desnog motora, nakon čega je razbijen jedan od prozora na putničkoj kabini. Prema navodima Aviation Heralda, putnik iz Srbije koji je sedeo pored prozora ostao je zaglavljen u otvoru, sa glavom van kabine, pre nego što su