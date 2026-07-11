‘Bilo je užasno’: Supruga iz Srbije spasila muža da ne ispadne iz aviona Rajanera

BBC News pre 1 sat | Marko Protić - BBC novinar

ADAM VAUGHAN/EPA/Shutterstock Avion kompanije Rajaner - arhivska fotografija

Za jednog putnika povratak sa letovanja mogao je da se završi kobno, ali je ipak preživeo dramu u vazduhu.

Muškarac je umalo ispao iz aviona niskobudžetne kompanije „Rajaner" ( Ryanair ) tokom leta iz Grčke ka Nemačkoj, pošto se prozor „odvojio" u vazduhu, a ostali putnici su ga uvukli nazad u kabinu.

Reč je o Ljubiši Karović koji se sa suprugom Svetlanom Grković vraćao iz Soluna.

Dok su još dremali u sedištima, iznenada je pukao prozor, a snažna dekompresija povukla je Ljubišu ka otvoru na avionu, ispričala je ona.

„Kao da se odlomio deo motora koji je udario u prozor pored koga je sedeo. Pritisak je povukao Ljubišu, srećom bio je vezan, ali pola tela mu je virilo iz aviona.

„Odmah sam reagovala i uhvatila ga za noge, pomislivši: 'Ako ginemo, ginemo zajedno'. Bilo je užasno", kaže Grković za portal Nova.

Usledio je haos, popadale su maske, a neki putnici su pritrčali da joj pomognu.

Po sletanju, njen suprug je hitno prebačen u solunsku bolnicu gde se i dalje nalazi.

Teško je povređen, posebno desna ruka, „ima opekotine i nije u stanju da priča".

„Ne seća se celog događaja", dodala je njegova supruga.

Avio-kompanija Rajaner je prethodno potvrdila u pisanom odgovoru za BBC da se njen avion vratio u Solun ubrzo posle poletanja kada se prozor na putničkoj strani „pomerio" tokom leta.

„Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć po sletanju u Solunu.

„Da bi se kašnjenje svelo na minimum, organizovan je zamenski avion za prevoz putnika u Memingen", piše u odgovoru Rajanera BBC-ju.

Grčki mediji su izvestili da je do incidenta došlo iznad Severne Makedonije i da je prozor razbio deo koji se odvojio od jednog od motora aviona.

„Većina nas je spavala, zatvorili smo oči. Začula se buka, kao kada pukne guma", ispričala je putnica za Radio Solun.

„Odmah smo shvatili da je došlo do dekompresije.

„Čuli su se vrisci... na trenutak sam pomislila da je neko slučajno otvorio vrata za slučaj opasnosti", rekla je ona.

Kaže da su maske za kiseonik odmah ispale, što je slučaj u incidentnim situacijama, i da se „osetio snažan miris".

„Glava i ramena jednog putnika bili su van prozora. Srećom, nije odvezao sigurnosni pojas.

„Ostali putnici pomogli su da ga uvuku unutra", dodala je.

Četvoro putnika je preventivno prebačeno u bolnicu, ali je većina zbrinuta i puštena kući, među njima i trudnica koja je sedela pored 61-godišnjeg muškarca koji je zadobio najteže povrede, objavio je Radio Solun.

Veruje se da je reč o avionu starom 18 godina, kojim je upravljala avio-kompanija Malta er ( Malta Air ), podružnica Rajanera.

PA Avion kompanije Rajaner - arhivska fotografija

Iz Uprave za vazduhoplovstvo Republike Irske (IAA) rekli su za BBC da su obavešteni o incidentu aviona grupe Rajaner, kojim upravlja Malta Er.

„IAA će pružiti svaku potrebnu pomoć organima istrage bezbednosti vazduhoplovstva u Grčkoj i Direktoratu za civilno vazduhoplovstvo Malte“, dodaju.

Neprovereni video snimci objavljeni na društvenim mrežama iz unutrašnjosti aviona prikazuju razbijen prozor i maske za kiseonik koje vise sa plafona.

Jedan od izvora sa grčkog aerodroma rekao je za AFP da je avion još na zemlji u Solunu i da istražitelji istražuju incident.

Američka Federalna uprava za vazduhoplovstvo (FAA) potvrdila je da je u incident razbijen prozor na avionu Boing 737-800.

Saopštila je da je spremna da pomogne kolegama u Grčkoj i pruži tehničku podršku Nacionalnom odboru za bezbednost saobraćaja (NTBS), koji istražuje vazduhoplovne nesreće i incidente.

NTBS je saopštio da će „Severna Makedonija, kao zemlja događaja, voditi istragu i odrediti sastav istražnog tima i eventualno međunarodno učešće", prenosi Rojters.

„NTBS je imenovao akreditovanog predstavnika SAD, koji je, zajedno sa tehničkim savetnicima Federalne uprave za vazduhoplovstvo, kompanije Boing i kompanije Dženeral Elektrik Aerospejs, spreman da pomogne“, dodaje se u saopštenju.

Putnica je poginula 2018. kada su ostaci oštećenog motora prouzrokovali pucanje prozora na letu kompanije Southwest Airlines u SAD, a ona je delimično usisana.

Prema podacima sa sajta kompanije, Rajaner grupacija upravlja flotom od 647 aviona, koju čine letelice matične kompanije i njenih podružnica - Buzz , Malta Air , Lauda Europe i Ryanair UK .

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(BBC News, 07.11.2026)