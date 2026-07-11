Četvoro kandidata koji su ranije podneli ostavke, odlučili da uđu u članstvo Saveta REM-a

Beta pre 3 sata

Četvoro izabranih članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su ranije podneli ostavke na te funkcije, saopštili su danas da su nakon usvajanja autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu tog tela.

To su Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

Oni su u zajedničkom pismu, koje je preneo portal N1, naveli da su u to telo izabrani na sednici Skupštine Srbije 12. novembra 2025.godine, ali da su 19. decembra podneli ostavke.

Nakon što je parlament 10. jula usvojio autentično tumačenje člana 18 stav 4 Zakona o elektronskim medijima, odlučili su, kako navode, da preuzmu učešće u radu Saveta REM.

Ocenili su da za problem nepostojanja Saveta REM, samim tim i nefunkcionisanja Regulatornog tela za elektronske medije, isključivu odgovornost snosi vlast.

"Tek poslednjih nekoliko sedmica, nakon višemesečnog ignorisanja problema, vlast je, očigledno pod pritiskom Evropske unije, intenzivirala aktivnosti na njegovom rešavanju. U skladu sa tim, Odbor za kulturu i informisanje Narodne skupštine 25. juna obustavio je postupak izbora člana Saveta REM iz kategorije nacionalnih saveta nacionalnih manjina i pozvao nas da preuzmemo svoje funkcije u REM-u", navodi se u pismu.

Pozdravili su, kako su naveli, "odustajanje od upornog, nezakonitog, pa i kriminalnog favorizovanja jednog kandidata koje je bilo neposredan povod za njihove ostavke", ali i da su odbili poziv da se vrate u Savet, jer su smatrali da je zaključak Odbora da njihove ostavke ne proizvode pravno dejstvo "zato što ih Narodna skupština nije konstatovala" bio u suprotnosti sa članom 18 stav 4 Zakona o elektronskim medijima.

"Nakon toga Narodna skupština pokrenula je i usvojila Autentično tumačenje te zakonske odredbe. Po autentičnom tumačenju, naše ostavke predstavljaju faktičke, političke izjave o neprihvatanju funkcija, koje same po sebi nisu dovoljne da proizvedu pravno dejstvo", naveli su oni.

Podsetili su da tumačenje polazi od toga da mandat može prestati ostavkom tek ako je prethodno i započeo.

"Dakle, kako mi nikada nismo stupili na dužnost, nismo učestvovali u radu Saveta, nismo vršili njegova ovlašćenja niti primali naknadu koja pripada članovima Saveta, zaključeno je da naš mandat nije ni počeo, pa samim tim nije mogao ni da prestane podnošenjem ostavke", dodaje se u pismu.

Dodali su da, bez obzira na različita mišljenja o njegovoj sadržini, autentično tumačenje Skupštine ima zakonsku snagu, obavezuje sve, ima povratno dejstvo i njime je stvorena nova pravna situacija.

"Ako u takvoj situaciji ne prihvatimo da preuzmemo funkciju u Savetu REM, vlast bi dobila priliku da naše postupanje predstavlja kao suprotno zakonu, a da sopstvenu odgovornost za višegodišnje nefunkcionisanje REM-a, nastavak institucionalne blokade i posledice koje takva blokada ima po vladavinu prava i evropski put Srbije prebaci na nas i na organizacije i građane koji su se borili za zakonit REM", dodali su.

Ponovili su i kako smatraju da odgovornost za dugotrajno nefunkcionisanje REM-a mora ostati na onima koji su tu situaciju izazvali.

"Polazeći od svega navedenog, odlučili smo da preuzmemo učešće u radu Saveta REM", zaključuje se u pismu koje su potpisali Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić.

(Beta, 11.07.2026)