Pretučen književnik Vladimir Arsenijević u Beogradu, uoči komemoracije u organizaciji NVO

Beta pre 1 sat

Književnik Vladimir Arsenijević saopštio je da je pretučen jutros u Beogradu, uoči najavljene komemoracije za žrtve genocida u Srebrenici.

On je na Instagramu objavio video snimljen ispod Brankovog mosta, gde je danas trebalo da bude održana komemoracija u organizaciji civilnog društva Srbije.

"Jutros kada sam ovde došao zatekla me grupa od 20-30 ljudi koji su me udarali, pretili mi već poznatim vokabularom i ižvrljali čitav ovaj prostor svojim porukama", ispričao je Arsenijević, kome se na licu vide modrice od udaraca.

"Pošto je nebezbedno da se održi komemoracija, mi je otkazujemo, što ne znači da se nećemo nastaviti baviti svime čime se inače bavimo", kazao je Arsenijević.

Prostor ispod mosta ižvrljan je jutros šovinističkim porukama.

Na mestu prošlogodišnje umetničke i aktivističke intervencije u prostoru, ispod beogradskog Brankovog mosta, osvanuo je rano jutros Cvet Srebrenice.

"Za svaku žrtvu, za svaku porodicu žrtava, za kulturu sećanja, za pomirenje i za mir. Danas i svaki dan: Ljudi pamte ljude. Dobro jutro, bolji Beograde", poručila je koalicija "Ljudi pamte ljude", čiji su predstavnici položili veliki buket u obliku cveta Srebrenice ispod mosta.

Danas se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Ispod belo-zelene ikebane cveća, prečnika jedan metar, nalazi se i natpis na papiru "Srebrenica 8.372 – Ljudi pamte ljude".

Koaliciju "Ljudi pamte ljude" čine nevladine organizacije, fondacije, umetnice i umetnici okupljeni oko zajedničkog cilja čuvanja sećanja na žrtve genocida u Srebrenici.

Dodali su da su i na ovaj način pozvali institucije Republike Srbije da 11. juli uvrste u službeni kalendar datuma koji se obeležavaju i tako doprinesu gradnji trajnog mira negovanjem kulture sećanja zasnovane na činjenicama.

(Beta, 11.07.2026)