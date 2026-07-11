Rokvić (NPS): Vučić otvara portal za prijavu korupcije u zemlji gde niko ne odgovara za nadstrešnicu

Beta pre 1 sat

Poslanica Narodnog pokreta Srbije (NPS) Ivana Rokvić ocenila je danas da predsednik Srbije Aleksandar Vučić otvara portal za prijavu korupcije "Ko si bre ti" u zemlji u kojoj je nadstrešnica u Novom Sadu "ubila 16 ljudi upravo zbog korupcije, a niko za to ne odgovara već više od 20 meseci".

Rokvić je za televiziju N1 rekla da je portal "Ko si bre ti" za prijavu korupcije, koji je juče počeo sa radom, još jedan primer kako Srpska napredna stranka (SNS) "izigrava institucije koje pod ovom vlašću služe kao dekor, pa ni sama vlast ne veruje da će tužilaštva raditi svoj posao", preneo je NPS u saopštenju.

"I onda neko dođe, otvori taj portal i kaže da se ljudi najviše javljaju zbog problema sa parkingom. Ne znam ko je Aleksandar Vučić da se njemu prijavljuje korupcija. Time ne ponižava samo nadležna tužilaštva, već sve nas", navela je Rokvić.

Ona se osvrnula i na izbor članova Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), navodeći da borba za REM traje već 613 dana i da bi formiranje funkcionalnog regulatornog tela značilo da konačno postoje ljudi koji profesionalno rade svoj posao i koji mogu da pokreću postupke i sankcionišu prekršaje, umesto da taj teret nose pojedinci.

"Nije dovoljno da ja kao narodni poslanik podnesem 33 tužbe protiv Informera, a (predsednik NPS) Miroslav Aleksić preko 60 tužbi. Moramo da imamo ljude koji će sankcionisati gadosti kojima nas truju medijske trovačnice i koji će reagovati kada na javnim servisima uopšte nemamo izveštavanje od javnog interesa", kazala je Rokvić.

Ocenila je i da je priča o "ratu između studenata i opozicije" klasičan politički marketing Aleksandra Vučića, jer se on "najviše boji upravo toga da opozicija na izbore izađe ujedinjena", dodajući da ne podržava izlazak opozicije iz parlamenta jer je bojkot izbora 2020. godine omogućio da se usvoji 267 zakona bez ijednog opozicionog poslanika i da se u tom periodu promeni i Ustav.

"Ne verujem da je ijedan građanin nas birao da bismo sedeli kod kuće i primali platu. Građani su nas birali da se za njih borimo i na ulici, i u institucijama, i kod međunarodne zajednice. I mi to radimo, jer je to naš posao", rekla je Rokvić.

(Beta, 11.07.2026)