SRCE: Krnji REM dobar samo za predstavnike vlasti, kontrola nad medijima ostaje u njihovim rukama

Beta pre 1 sat

Stranka Srbija centar (SRCE) ocenila je danas da su članovi Saveta Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koji su ranije podneli ostavke, pogrešili što su odlučili da preuzmu funkcije u tom telu "pošto je krnji REM dobar samo za predsednika Srbije Aleksandra Vućića". 

Dubravka Valić Nedeljković, Ira Prodanov Krajišnik, Mileva Malešić i Rodoljub Šabić saopštili su ranije danas da su nakon usvajanja Autentičnog tumačenja Zakona o elektronskim medijima, odlučili da preuzmu učešće u radu Saveta REM-a.

SRCE tvrdi da je REM formiran suprotno zakonu kroz "političku akrobatiku" kojom se podnete ostavke proglašavaju pravno nepostojećim.

"Iako je odluka četvoro članova da preuzmu funkcije možda vođena najboljom namerom da se spreči prebacivanje krivice za institucionalnu blokadu na opoziciju i građane, ona je suštinski štetna. Ulaskom u telo čiji je proces konstituisanja od samog starta pravno obogaljen i kompromitovan, daje se legitimitet političkoj farsi", navedeno je u saopštenju.

Ocenjeno je da Savet REM koji će činiti osam članova, umesto devet koliko je propisano zakonom, neće moći da reši najvažnije probleme na medijskoj sceni Srbije i da će kontrola nad medijskim prostorom ostati u rukama vlasti.

"Posebno je opasno što njihovo prisustvo u Savetu REM dolazi u trenutku kada režim priprema teren za nove manipulacije i izbornu krađu. Formiranje ovakvog, fingiranog tela fingiraće i postojanje 'institucionalnog nadzora' dok će se u praksi sprovoditi najbrutalniji medijski linč opozicije, studenata, aktivista i svih neistomišljenika Vučićevog režima", zaključuje SRCE.

(Beta, 11.07.2026)

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