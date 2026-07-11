U Memorijalnom centru Potočari komemoracija srebreničkim žrtvama

Beta pre 52 minuta

Obeležavanje 31. godišnjice srebreničkog genocida u Memorijalnom centru u Potočarima počelo je danas komemoracijom u Fabrici akumulatora, na kojoj su prisutni, posle intoniranja državne himne, minutom tišine odali poštu žrtvama.

Predsednik Organizacionog odbora Hamdija Fejzić izjavio je prisutnima da genocid u Srebrenici "nije bio slučajnost, već završni čin planskog i sistemskog projekta koji je počeo u proleće 1992. godine".

Navodeći da su međunarodni sudovi utvrdili da se u Srebrenici desio genocid, on je istakao da je to "istina, koju niko ne niko nema pravo da menja".

"I tri decenije poslije ukopavamo nepotpune ostatke naših najmilijih. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju decu", rekao je Fejzić.

Komemoraciji prisustvuju članovi Predsedništva BiH Denis Bećirović i Željko Komšić, vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH Luis Krišok, kao i brojne delegacije i građani.

Krišok je uoči komemoracije izjavio da "svaka žrtva genocida u Srebrenici mora biti zapamćena kao osoba kojoj su oduzeti ime, porodica, život i budućnost".

"Danas odajemo poštu žrtvama genocida u Srebrenici i delimo bol njihovih porodica, čiji se gubitak nikada ne može nadoknaditi", kazao je on, preneli su sarajevski mediji.

Krišok je naveo da postoji obaveza prema prošlim i budućim generacijama da se čuva istina, podržavaju mir i pomirenje.

Evropska komisija odala je danas poštu srebreničkim žrtvama i izrazila solidarnost s porodicama koje i dalje žale za svojim najmilijima.

"Danas zastajemo kako bismo se prijetili više od 8.300 žrtava genocida u Srebrenici i porodica koje i dalje tuguju", navedeno je u objavi Evropske komisije na društvenoj mreži Iks (X).

Istakli su da Evropska unija (EU) ostaje čvrsto opredeljena za evropsku budućnost BiH kao suverene, jedinstvene, multietničke i demokratske države.

Posle komemoracije, održaće se verski obred i sahraniti posmrtni ostaci deset novoidentifikovanih srebreničkih žrtava.

(Beta, 11.07.2026)