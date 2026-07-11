Vrhovni vođa Irana: Osveta za Alija Hamneija je neizbežna

Beta pre 1 sat

Vrhovni vođa Irana, ajatolah Modžtaba Hamnei izjavio je danas da je osveta neizbežna posle smrti njegovog oca, koji je ubijen 28. februara u izraelsko-američkim vazdušnim napadima, prvog dana rata protiv Irana, prenela je tamošnja agencija Irna.

Ajatolah se oglasio u pisanoj poruci i to je njegova prva javna izjava od sahrane njegovog oca i prethodnika Alija Hamneija.

"Kažem našem vođi mučeniku da se kunemo da ćemo osvetiti njegovu čistu krv i krv svih mučenika ova dva rata, koju su prolili kriminalci i nečasne ubice", napisao je Modžtaba Hamnei, koji je imenovan u martu, ali se od tada nije pojavio u javnosti.

"Osveta je volja naše nacije i mora se neizbežno sprovesti. Ovi kriminalci, čija su imena na spisku, poneće u grob želju za mirnom smrću u svojim krevetima", dodao je Hamnei.

Američki predsednik Donald Tramp (Trump) optužio je u petak Iran da planira njegov atentat, vraćajući se ratničkoj retorici i još jednom obećavajući da će uništiti tu zemlju, posle prekida primirja između dve zemlje.

"Naređenja su već data i američka vojska je spremna, voljna i sposobna da, u periodu od godinu dana, koji se može produžiti, desetkuje i potpuno uništi svaki region Irana", napisao je američki predsednik na svojoj platformi Truth Social.

(Beta, 11.07.2026)