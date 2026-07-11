Air Serbia odložila današnje letove za Kinu

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Air Serbia odložila današnje letove za Kinu

loši vremenski uslovi pomerili raspored vožnje

Avio-kompanija Air Serbia saopštila je da je primorana da odloži današnje letove između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna „Bavi“ u Kini. Red letenja je promenjen, pa će let iz Beograda za Šangaj (JU986), biti održan u nedelju 12. jula u 6 časova po lokalnom vremenu, a iz Šangaja za Beograd (JU987), u ponedeljak, 13. jula u 00.55 po lokalnom vremenu, prenosi Beta. Posledično, doći će i do izmene reda letenja između Beograda i Guangdžoua na
Otvori na biznis.rs

Povezane vesti »

Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, "Er Srbija" otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, "Er Srbija" otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

RTS pre 8 minuta
Važno za putnike: Odloženi letovi od Beograda do Kine zbog nevremena, ovo je novi red letenja

Važno za putnike: Odloženi letovi od Beograda do Kine zbog nevremena, ovo je novi red letenja

Blic pre 32 minuta
Er Srbija se hitno oglasila zbog tajfuna u Kini: Evo koji letovi su odloženi i za kada su pomereni

Er Srbija se hitno oglasila zbog tajfuna u Kini: Evo koji letovi su odloženi i za kada su pomereni

Dnevnik pre 2 sata
Kina izdala crveno upozorenje zbog tajfuna Bavi

Kina izdala crveno upozorenje zbog tajfuna Bavi

Euronews pre 2 sata
Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, „Er Srbija“ otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, „Er Srbija“ otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

Sputnik pre 4 sati
Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

NIN pre 4 sati
Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

Odloženi letovi za Šangaj i Guangdžou usled nepovoljnih vremenskih uslova u Kini

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠangajKinaAir Serbia

Ekonomija, najnovije vesti »

U Severnoj Makedoniji istraga zbog incidenta sa avionom Rajanera

U Severnoj Makedoniji istraga zbog incidenta sa avionom Rajanera

Nedeljnik pre 3 minuta
Tragedija na auto-putu kod Požege: Jedna osoba poginula, a dve povređene – automobil smrskan (FOTO)

Tragedija na auto-putu kod Požege: Jedna osoba poginula, a dve povređene – automobil smrskan (FOTO)

Užice oglasna tabla pre 8 minuta
Teška nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Poginula žena (68), dve osobe povređene

Teška nesreća na auto-putu Miloš Veliki: Poginula žena (68), dve osobe povređene

Euronews pre 2 minuta
Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, "Er Srbija" otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

Kina izdala najviši nivo upozorenja zbog tajfuna, "Er Srbija" otkazala letove za Šangaj i Guangdžoju

RTS pre 8 minuta
Saobraćajna nesreća na auto-putu kod Požege, jedna osoba poginula, dve povređene

Saobraćajna nesreća na auto-putu kod Požege, jedna osoba poginula, dve povređene

Glas Zapadne Srbije pre 7 minuta