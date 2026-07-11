Air Serbia odložila današnje letove za Kinu

loši vremenski uslovi pomerili raspored vožnje

Avio-kompanija Air Serbia saopštila je da je primorana da odloži današnje letove između Beograda i Šangaja usled najavljenog snažnog tajfuna „Bavi“ u Kini. Red letenja je promenjen, pa će let iz Beograda za Šangaj (JU986), biti održan u nedelju 12. jula u 6 časova po lokalnom vremenu, a iz Šangaja za Beograd (JU987), u ponedeljak, 13. jula u 00.55 po lokalnom vremenu, prenosi Beta. Posledično, doći će i do izmene reda letenja između Beograda i Guangdžoua na