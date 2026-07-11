Sa tržišta u Srbiji povučeno gotovo 25.000 elektronskih cigareta

Biznis.rs pre 3 sata  |  Redakcija Biznis.rs
Sa tržišta u Srbiji povučeno gotovo 25.000 elektronskih cigareta

procenjena vrednost oko 24 miliona dinara

Poljoprivredna inspekcija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sprovela je vanredni inspekcijski nadzor u prometu elektronskih cigareta i srodnih proizvoda, nakon čega je sa tržišta Srbije povučeno 24.852 elektronske cigarete različitih ukusa, čija je procenjena vrednost oko 24 miliona dinara. Kako je saopštilo Ministarstvo, inspekcijskim nadzorom utvrđeno je da proizvodi nisu bili u skladu sa odredbama Zakona o duvanu, zbog čega je naloženo njihovo
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