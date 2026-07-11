"1.000 raketa je usmereno ka Iranu" Amerika sprema odmazdu u slučaju atentata na Trampa

Blic pre 3 sata
"1.000 raketa je usmereno ka Iranu" Amerika sprema odmazdu u slučaju atentata na Trampa
Uprkos rastućoj napetosti, Tramp je naložio nastavak pregovora sa Iranom Tokom poslednjih dana došlo je do uzajamnih udara između američkih i iranskih snaga Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je danas Iranu masovnim vojnim odgovorom ukoliko, kako je naveo, iranske vlasti pokušaju da izvrše atentat na njega. "Hiljadu raketa je napunjeno i usmereno ka Islamskoj Republici Iran, a hiljade drugih će odmah uslediti, ukoliko iranska vlada
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