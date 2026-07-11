Beo zoo vrt slavi 90. rođendan! U nedelju slobodan ulaz za najmlađe, evo šta vas sve čeka

Blic pre 55 minuta
Beo zoo vrt slavi 90. rođendan! U nedelju slobodan ulaz za najmlađe, evo šta vas sve čeka
Zološki vrt je tokom decenija mesto susreta generacija i neguje ljubav prema životinjama Povodom proslave 90 godina postojanja, za posetioce su pripremljene radionice za decu, muzički program i izložbe Beogradski zoološki vrt, jedan od simbola Beograda i mesto susreta mnogih generacija, proslaviće 90 godina postojanja u nedelju 12. jula, povodom čega će biti slobodan ulaz jednoj grupi posetilaca. Svoj rođendan "Vrt dobre nade" obeležiće sloganom "Generacijama
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Beo zoo vrt slavi 90. rođendan! U nedelju slobodan ulaz za najmlađe, evo šta vas sve čeka

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