Izbegavajte ovo sedište u avionu, lekari tvrde da je leglo zaraze i bakterija

Putnici na mestima do prolaza izloženi su stalnom fizičkom kontaktu sa ostalima, što povećava šanse za zarazu Toaleti, nasloni za ruke i sedišta predstavljaju glavne tačke prenosa mikroba Planirate putovanje avionom i mislite da je potpuno svejedno gde ćete sedeti dok letite ka svojoj destinaciji? Velika greška! Stručnjaci za infektivne bolesti izdali su dramatično upozorenje za sve putnike, a nakon njihovog otkrića dobro ćete razmisliti prilikom sledećeg čekiranja