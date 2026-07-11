Izbegavajte ovo sedište u avionu, lekari tvrde da je leglo zaraze i bakterija

Blic pre 27 minuta
Izbegavajte ovo sedište u avionu, lekari tvrde da je leglo zaraze i bakterija
Putnici na mestima do prolaza izloženi su stalnom fizičkom kontaktu sa ostalima, što povećava šanse za zarazu Toaleti, nasloni za ruke i sedišta predstavljaju glavne tačke prenosa mikroba Planirate putovanje avionom i mislite da je potpuno svejedno gde ćete sedeti dok letite ka svojoj destinaciji? Velika greška! Stručnjaci za infektivne bolesti izdali su dramatično upozorenje za sve putnike, a nakon njihovog otkrića dobro ćete razmisliti prilikom sledećeg čekiranja
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