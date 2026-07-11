Misteriozna racija u centru Moskve! Specijalci tukli i privodili tinejdžere, otkriveni detalji mučenja iz horor kombija: "Čula se vriska, koristili su i elektrošokere"

Nekoliko desetina mladih je zadržano u policijskoj stanici, gde su im uzimali lične podatke i fotografisali ih, ali ni protiv koga nije podneta zvanična prijava Privedeni su izjavili da su ih policajci maltretirali, tukli i ponižavali, a neki su bili prisiljeni da se međusobno tuku pod pretnjom elektrošokerom Ruska specijalna policija sprovela je nedavno raciju u blizini Kitaj-goroda u centru Moskve. Policajci su brutalno privodili tinejdžere koji su se zatekli na