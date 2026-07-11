Nakon sletanja i pilot je plakao! Putnica svedočila drami na letu iz Soluna na kom je umalo stradao Srbin: "Mislila sam da je to kraj"

Pilot je proglasio vanredno stanje, avion se vratio u Solun, a svi putnici su morali koristiti maske za kiseonik Nakon sletanja putnici su bili u šoku, a povređeni Srbin je prebačen u bolnicu; čak je i pilot plakao na pisti "Mislila sam da je to kraj", rekla je Sabrina D. (37) iz Augsburga.

Ona je bila putnica na letu FR 1879 koji je pretvoren u pravi horor. U petak ujutru avion tipa Boing 737-800 niskotarifne kompanije Rajaner trebalo je da leti iz Grčke, iz Soluna, za Memingen u Bavarskoj. Međutim, ubrzo nakon poletanja jedno staklo na avionu je puklo, a muškarac (61) iz Srbije je do ramena bio izvučen kroz prozor. Život mu je, kako se veruje, spasila njegova supruga. "Čuli smo jak prasak", kaže Sabrina D, koja je sedela četiri reda iza prozora koji