"Osuđen za nešto što nije uradio" Vučić: Presuda patrijarhu Porfiriju može samo da mu donese oreol žrtve i mučenika

On ističe da je patrijarh Porfirije osuđen za nešto u čemu nikada nije učestvovao.

Vučić veruje da presuda još više pokazuje značaj patrijarha Porfirija za srpski narod. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je presuda Okružnog suda u Ljubljani patrijarhu srpskom Porfiriju i Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini ljubljanskoj sramotna i da je ona pokazatelj kako izgleda kada neko hoće da progoni Srbe i najbolje srpske predstavnike ističući da je patrijarh Porfirije veoma značajan srpskom narodu kojem verno služi. - To je sramota i