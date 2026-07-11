RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Ovi delovi Srbije neka se spreme za nevreme! U naredna dva sata stižu pljuskovi sa grmljavinom, ali to nije sve

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao najnovije upozorenje u kojem navodi da se u naredna dva časa na području Bačke i Srema očekuje kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom usled lokalnog razvoja oblačnosti.

Oni su izdali i upozorenje na nevreme sa gradom koje će važiti i za sutra! Kako ističu iz RHMZ, plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju danas i sutra (11. i 12.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. U Srbiji će pre podne u većini ostalih predela biti pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenlјivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom