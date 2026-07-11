RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Ovi delovi Srbije neka se spreme za nevreme! U naredna dva sata stižu pljuskovi sa grmljavinom, ali to nije sve

Blic pre 8 minuta
RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Ovi delovi Srbije neka se spreme za nevreme! U naredna dva sata stižu pljuskovi sa…

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upravo je izdao najnovije upozorenje u kojem navodi da se u naredna dva časa na području Bačke i Srema očekuje kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom usled lokalnog razvoja oblačnosti.

Oni su izdali i upozorenje na nevreme sa gradom koje će važiti i za sutra! Kako ističu iz RHMZ, plјuskovi i grmlјavina koji se na području Srbije očekuju danas i sutra (11. i 12.07.) lokalno će biti praćeni gradom i jakim vetrom, a za konkretne lokacije izdavaće se hitna upozorenja jedan do dva časa unapred. U Srbiji će pre podne u većini ostalih predela biti pretežno sunčano, dok se posle podne i uveče očekuje promenlјivo oblačno vreme sa lokalnom pojavom
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

RHMZ: Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom na celoj teritoriji Srbije

RHMZ: Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom na celoj teritoriji Srbije

Insajder pre 1 sat
Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima već pogodilo delove Beograda

Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima već pogodilo delove Beograda

Naslovi.ai pre 19 minuta
RHMZ: Stižu pljuskovi, u Nišu za vikend osetno osveženje

RHMZ: Stižu pljuskovi, u Nišu za vikend osetno osveženje

Južne vesti pre 23 minuta
Oluje tutnje Srbijom! Evo ko je sledeći na udaru pljuskova sa grmljavinom: Moguć i grad

Oluje tutnje Srbijom! Evo ko je sledeći na udaru pljuskova sa grmljavinom: Moguć i grad

Telegraf pre 1 sat
Vremenska prognoza za nedelju, 12. jul: Mogući jaka kiša i vetar, promenljivo oblačno

Vremenska prognoza za nedelju, 12. jul: Mogući jaka kiša i vetar, promenljivo oblačno

Serbian News Media pre 2 sata
RHMZ: Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom u Šumadiji

RHMZ: Do kraja dana pljuskovi sa grmljavinom u Šumadiji

RTK pre 2 sata
Pljuskovi sa grmljavinom zahvataju Vojvodinu, Šumadiju i Pomoravlje: RHMZ upozorava na nevreme

Pljuskovi sa grmljavinom zahvataju Vojvodinu, Šumadiju i Pomoravlje: RHMZ upozorava na nevreme

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VojvodinaBačkaRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

Držala muža da ne ispadne iz aviona: Uhvatila sam ga za noge i pomislila "ako ginemo, ginemo zajedno"

Držala muža da ne ispadne iz aviona: Uhvatila sam ga za noge i pomislila "ako ginemo, ginemo zajedno"

N1 Info pre 7 minuta
RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Ovi delovi Srbije neka se spreme za nevreme! U naredna dva sata stižu pljuskovi sa…

RHMZ upravo izdao hitno upozorenje: Ovi delovi Srbije neka se spreme za nevreme! U naredna dva sata stižu pljuskovi sa grmljavinom, ali to nije sve

Blic pre 8 minuta
"Ako ginemo, ginemo zajedno": Ispovest Svetlane koja je spasila muža da ne ispadne iz aviona sa visine od 6.000 metara

"Ako ginemo, ginemo zajedno": Ispovest Svetlane koja je spasila muža da ne ispadne iz aviona sa visine od 6.000 metara

Mondo pre 7 minuta
Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima već pogodilo delove Beograda

Snažno nevreme praćeno obilnim pljuskovima već pogodilo delove Beograda

Naslovi.ai pre 19 minuta
Poverenik za ravnopravnost osudio napad na Arsenijevića: Očekujem da nadležni hitno utvrde okolnosti ovog slučaja

Poverenik za ravnopravnost osudio napad na Arsenijevića: Očekujem da nadležni hitno utvrde okolnosti ovog slučaja

N1 Info pre 22 minuta