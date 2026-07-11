Svet na nogama zbog poteza Teherana! Procurili tajni snimci: Iran prekršio dogovor sa SAD, evo šta se krije u podzemnim tunelima (video)

Aktivnosti su zabeležene na nekoliko nuklearnih i raketnih lokacija tokom juna i jula.

Pitanja su pokrenuta o mogućem kršenju memoranduma između Irana i SAD potpisanog 17. juna. Ekskluzivni satelitski snimci prikazuju aktivnosti koje sugerišu da Iran možda pokušava da obnovi svoja nuklearna postrojenja, javlja CNN pozivajući se na satelitske video snimke. Snimci koje je tv mreža dobila od kompanije Vantor otkrivaju nove aktivnosti na nekoliko nuklearnih lokacija i raketnih postrojenja širom Irana, krajem juna i početkom jula. Aktivnosti na nuklearnim