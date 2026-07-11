Tvrđava u srcu Srbije krije veliku tajnu: Vekovima je obavijena velom misterije, a zidine čuvaju legendu o "surovoj vladarki": O njoj ne postoji nijedan pisani trag

Solotnik je srednjovekovno utvrđenje iz 15. veka kod Bajine Bašte, za koje ne postoje pisani podaci, već ga prati niz narodnih legendi Legenda ga povezuje sa princezom Irinom, suprugom despota Đurđa Brankovića, kojoj su pripisivane teškoće naroda te je prozvana prokleta Jerina Solotnik je fascinantan lokalitet kod Bajine Bašte, na kojem se ponosno uzdižu ostaci srednjovekovnog dvora iz sela Solotuša, po kojem je čitav ovaj predeo i dobio ime. Dosadašnja