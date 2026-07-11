Verica Rakočević (78) u žutom bikiniju snimala se u vodi sa 35 godina mlađim mužem: Otišli na zabačenu plažu u Grčkoj i pokazali kako uživaju

Zbog Veljka, Verica je promenila stil života, zavolela avanturizam i kampovanje, što joj ranije nije bilo blisko.

Veljko smatra sebe nomadom i kaže da su oboje slični jer shvataju život kao igru, a ne žive po tradicionalnim pravilima. Modna kreatorka Verica Rakočević (78) sa 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem otišla je na odmor u Grčku. Oni vole avanturistička putovanja o čemu su više puta pričali, a sada su otišli na zabačenu plažu i odatle podelili snimak. Veljko je dronom snimao njega i Vericu kako pliva, a kako je pokazao na snimku, oko njih nije bilo ljudi te