Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog detalja svi prave grešku

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Više vas niko neće prevariti na pijaci: 3 zlatna trika da prepoznate najslađu lubenicu: Evo šta znači žuta mrlja, a zbog ovog…
Zrela lubenica treba da bude teža nego što izgleda zbog visokog sadržaja vode Pri testu kucanjem obratite pažnju na zvuk: zrela lubenica ima zvonak i elastičan ton, dok prezrela zvuči potmulo i prazno Koliko puta vam se desilo da kući donesete ogromnu lubenicu, a kada je rasečete - unutra vas dočeka bleda, bljutava i potpuno nezrela sredina? Da više nikada ne biste bacili novac, donosimo vam spas i tri ključna saveta švajcarskih stručnjaka uz koje ćete iz prve, bez
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