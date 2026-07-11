Vučić: Selo odmah drugačije izgleda kada je urađen put

Blic pre 8 minuta
Vučić: Selo odmah drugačije izgleda kada je urađen put

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi danas završne radove na modernizaciji opštinskog puta na deonici između Gornjih i Donjih Sinkovaca.

U pitanju je deonica duga 3.900 metara, a upoznaće se i sa radom mobilne ambulante u selu. - Selo odmah drugačije izgleda kada je urađen put, rekao je Vučić na početku obilaska. Ukupna dužina deonice koja se asfaltira iznosi 3.920 metara, od čega se 3.120 metara odnosi na put Donje Sinkovce-Gornje Sinkovce, a 800 metara na krak prema Gornjem Trnjanu. Investitor radova su Putevi Srbije, a izvođač Srbijaautoput d.o.o. Beograd. Vrednost radova je 138.430.081 dinar. Na
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