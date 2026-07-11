Fitch i dalje vidi Srbiju na putu ka investicionom rejtingu

Rejting agencija Fitch četvrti put uzastopno potvrdila je pozitivne izglede Srbije za dobijanje rejtinga investicionog ranga, uz zadržavanje kreditnog rejtinga na nivou BB+, pokazao je izveštaj od petka.

Snažan miks makroekonomske politike, posvećenost stabilnosti kursa, stabilne devizne rezerve i visok bruto domaći proizvod (BDP) po glavi stanovnika u poređenju sa zemljama istog ranga i dalje drže Srbiju na korak do investicionog rejtinga. Sa druge strane, Fitch kao glavne ranjivosti prepoznaje strukturni deficit tekućeg računa, visoku evroizaciju bankarskog sektora i oslanjanje na spoljno finansiranje. "Pozitivni izgledi odražavaju očekivanja da će privredni