Aleksić (NPS): Vlast održava građane u ekonomskoj nesigurnosti, lakše upravlja osiromašenim društvom

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić optužio je večeras vlast da godinama održava građane u stanju ekonomske nesigurnosti, jer je lakše upravljati osiromašenim i uplašenim društvom, dok nasuprot tome, NPS nudi drugačiji pristup i konkretan plan za razvoj zemlje.

Aleksić je na tribini te stranke „Znamo kako“ u Novom Sadu, na kojoj je predstavljen privredni program „Srbija sutra“, rekao da svaku političku stranku pre svega određuje njen program – vizija koju nudi, mere koje planira da sprovede i način na koji te ciljeve želi da ostvari, preneo je NPS u saopštenju. „Međutim, uz svaki dobar program neophodni su i ljudi koji znaju svoj posao, koji imaju kapacitet i odgovornost da taj program sprovedu u delo. Ni najbolja vizija