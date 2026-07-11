‘Čuli su se vrisci’: Putnik iz Srbije zamalo ispao kroz prozor aviona Rajanera

Za jednog putnika povratak sa letovanja mogao je da se završi kobno, ali je ipak preživeo dramu u vazduhu.

Muškarac je umalo ispao iz aviona niskobudžetne kompanije „Rajaner“ ( Ryanair) tokom leta iz Grčke ka Nemačkoj, pošto se prozor „odvojio“ u vazduhu, a ostali putnici su ga uvukli nazad u kabinu. Državljanin Srbije koji je putovao iz Soluna u Memingen, hospitalizovan je zbog opekotina od trenja, ali je inače dobrog zdravstvenog stanja, saopštile su grčke vlasti, prenosi agencija AFP. Avio-kompanija Rajaner potvrdila je u pisanom odgovoru za BBC na srpskom da se njen