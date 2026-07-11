Nemanja Vidić podneo krivičnu prijavu protiv NN lica zbog ugrožavanja bezbednosti

Advokatski tim bivšeg fudbalskog reprezentativca Srbije Nemanje Vidića predao je Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) krivičnu prijavu protiv NN lica, nakon pisanja istraživačkog portala KRIK o navodnim prepiskama na „skaj“ aplikacijama u kojima je planiran napad na njega.

U ponedeljak 6. jula advokat Nemanje Vidića se obratio JTOK-u (Javnom tužilastvu za organizovani kriminal) uz molbu da se zakaže termin za prijem krivične prijave usmeno na zapisnik, povodom objave Mreže za istrazivanje kriminala i korupcije KRIK od 30. juna ove godine u kojoj se, između ostalog, navodi da je “Kokeza na skaju angažovao kriminalce da napadnu Nemanju Vidića: Ako ne odustane od saveza, ide na groblje”, piše portal Nova.rs. Molba je podneta putem