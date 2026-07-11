Ponoš (SRCE): Srbija će ići ka članstvu u EU, ali bez aktuelne vlasti

Danas pre 8 sati  |  Beta
Ponoš (SRCE): Srbija će ići ka članstvu u EU, ali bez aktuelne vlasti

Predsednik Srbija centra (SRCE), Zdravko Ponoš, rekao je da će Srbija ići ka članstvu u EU i napomenuo da će se to dešavati bez ove vlasti. „Biće neka druga vlast, koaliciona.

Sasvim je izvesno ko kuda ide – neki će biti lustrirani, neki će biti zatvoreni, neke stranke će biti raspuštene“, rekao je on, prenelo je SRCE. Dodao je, za nedeljnik Radar i da pozicija EU administracije nije neočekivana, piše u saopštenju. „Za njih je pitanje Srbije posao, za nas je Srbija život. To je bitna razlika“, kazao je. Ali, kako je naveo, „ne treba da zaboravimo činjenicu da su države članice akcionari Evropske komisije, a ne obrnuto“. Znači, napomenuo
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