Pukao prozor na avionu Rajanera nakon poletanja, jedna osoba povređena

Avion irske niskotarifne kompanije Rajaner (Ryanair) prinudno je sleteo u Grčkoj kada se jedan prozor na njemu polonio neposredno nakon poletanja.

Do incidenta je došlo juče na letu od Soluna do Memingena avionom Boing (Boeing) 737 NG iz 2008. godine, a putnik koji je sedeo do oštećenog prozora je zbog pritiska i brzine kretanja mogao da izleti iz kabine, prenosi grčki javni servis ERT. Kompanija je navela da je putnik povređen i poslat na lečenje u Solun nakon prinudnog sletanja, prenosi Fajnenšel Tajms (FT). Beogradski portali pišu da je povređeni putnik državljanin Srbije. Grčki mediji prenose da je prozor