Pukao prozor na avionu Rajanera nakon poletanja, jedna osoba povređena

Danas pre 1 sat  |  Beta
Pukao prozor na avionu Rajanera nakon poletanja, jedna osoba povređena

Avion irske niskotarifne kompanije Rajaner (Ryanair) prinudno je sleteo u Grčkoj kada se jedan prozor na njemu polonio neposredno nakon poletanja.

Do incidenta je došlo juče na letu od Soluna do Memingena avionom Boing (Boeing) 737 NG iz 2008. godine, a putnik koji je sedeo do oštećenog prozora je zbog pritiska i brzine kretanja mogao da izleti iz kabine, prenosi grčki javni servis ERT. Kompanija je navela da je putnik povređen i poslat na lečenje u Solun nakon prinudnog sletanja, prenosi Fajnenšel Tajms (FT). Beogradski portali pišu da je povređeni putnik državljanin Srbije. Grčki mediji prenose da je prozor
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Tri puta se onesvestio dok je visio iz aviona": Oglasila se supruga Srbina koji je umalo ispao kroz prozor tokom leta VIDEO

"Tri puta se onesvestio dok je visio iz aviona": Oglasila se supruga Srbina koji je umalo ispao kroz prozor tokom leta VIDEO

Nova pre 25 minuta
"Tri puta se onesvestio dok je visio iz aviona!" Supruga Srbina koji je umalo ispao kroz prozor tokom leta otkrila detalje…

"Tri puta se onesvestio dok je visio iz aviona!" Supruga Srbina koji je umalo ispao kroz prozor tokom leta otkrila detalje drame: "Glava mu je bila krvava, nas troje smo ga držali!"

Blic pre 40 minuta
"Vukli smo ga krvavog i bez svesti da ne ispadne iz aviona": Oglasila se žena Srbina posle horora na letu

"Vukli smo ga krvavog i bez svesti da ne ispadne iz aviona": Oglasila se žena Srbina posle horora na letu

Telegraf pre 30 minuta
„Moj muž je visio iz aviona, tri puta se onesvestio“: Potresna ispovest Srpkinje nakon horora u vazduhu

„Moj muž je visio iz aviona, tri puta se onesvestio“: Potresna ispovest Srpkinje nakon horora u vazduhu

Večernje novosti pre 35 minuta
Šta se zapravo dogodilo na letu iz Soluna – može li prozor na avionu da pukne i da li je putnik bio "isisan"

Šta se zapravo dogodilo na letu iz Soluna – može li prozor na avionu da pukne i da li je putnik bio "isisan"

RTS pre 1 sat
Šta se dešava kada pukne prozor na avionu: Profesor objašnjava veliku dekompresiju

Šta se dešava kada pukne prozor na avionu: Profesor objašnjava veliku dekompresiju

Radio 021 pre 4 sati
Nakon sletanja i pilot je plakao! Putnica svedočila drami na letu iz Soluna na kom je umalo stradao Srbin: "Mislila sam da je…

Nakon sletanja i pilot je plakao! Putnica svedočila drami na letu iz Soluna na kom je umalo stradao Srbin: "Mislila sam da je to kraj"

Blic pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaBoingRajanerFajnenšel tajmsSolun

Društvo, najnovije vesti »

RHMZ izdao upozorenja na nepogode i nizak vodostaj reka

RHMZ izdao upozorenja na nepogode i nizak vodostaj reka

Naslovi.ai pre 1 minut
Važno za putnike: Odloženi letovi od Beograda do Kine zbog nevremena, ovo je novi red letenja

Važno za putnike: Odloženi letovi od Beograda do Kine zbog nevremena, ovo je novi red letenja

Blic pre 0 minuta
Jeftine, zasitne i zdrave: Namirnice koje su dobre za mršavljenje, prema nutricionistima

Jeftine, zasitne i zdrave: Namirnice koje su dobre za mršavljenje, prema nutricionistima

Danas pre 0 minuta
Otvaranje međunarodne izložbe "Transkulturni inovacioni dizajn" u ponedeljak u Ogranku SANU

Otvaranje međunarodne izložbe "Transkulturni inovacioni dizajn" u ponedeljak u Ogranku SANU

Radio 021 pre 0 minuta
Pretučen književnik Vladimir Arsenijević u Beogradu uoči komemoracije u organizaciji NVO

Pretučen književnik Vladimir Arsenijević u Beogradu uoči komemoracije u organizaciji NVO

Insajder pre 55 minuta