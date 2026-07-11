Tramp prihvatio nastavak pregovora sa Iranom ali ponovio da je primirje završeno

Danas pre 9 sati  |  Beta
Tramp prihvatio nastavak pregovora sa Iranom ali ponovio da je primirje završeno

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je pristao da nastavi razgovore sa Iranom kako bi se okončao rat, ali je ponovio da je prmirje koje je bilo na snazi od aprila sada zvanično „završeno“. „Islamska Republika Iran nas je zamolila da nastavimo ‘razgovore’.

Složili smo se da to učinimo, ali Sjedinjene Američke Države su im jasno stavile do znanja, nedvosmisleno, da je primirje završeno“, napisao je američki predsednik na svojoj platformi „Truth Social“, nakon naglog obnavljanja neprijateljstava dve zemlje poslednjih dana. Tramp je pre dva dana u Ankari rekao da je memorandum o razumevanju potpisan sa Iranom završen, ali je dodao da će dozvoliti nastavak pregovora. „Za mene, mislim da je gotovo“, rekao je Tramp na
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