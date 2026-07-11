Češka teniserka Linda Noskova osvojila Vimbldon prvi put u karijeri: U finalu savladala zemljakinju Karolinu Muhovu

Dnevnik pre 4 sati
Češka teniserka Linda Noskova osvojila Vimbldon prvi put u karijeri: U finalu savladala zemljakinju Karolinu Muhovu

Češka teniserka Linda Noskova osvojila je Vimbldon prvi put u karijeri pošto je u finalu savladala zemljakinju Karolinu Muhovru rezultatom 2:1 (6:2, 5:7, 6:3).

Noskova (21) je prvi set dobila pošto je napravila dva brejka, od kojih je drugi bio kod vođstva 5:2, kad je iskoristila tek petu setu loptu. U drugom setu, Noskova kod vođstva 5:2 na servis Muhove (29) ne koristi tri set lopte. Zatim na svoj servis ne koristi četvrtu meč loptu, pa je Muhova smanjila na 5:4. I u narednom gemu Noskova ne koristi jednu meč loptu, pa Muhova stiže do potpunog preokreta u setu i osvaja ga. Noskovu nije uzdrmao gubitak drugog seta,
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