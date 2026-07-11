Dnevni horoskop za subotu, 11. jul: Bikovi da se naspavaju, Strelci da nađu ravnotežu između obaveza i odmora

Kakav vas dan očekuje pročitajte u Dnevnikovom horoskopu.

♈ OVAN Prvi dan vikenda pružiće osobama rođenim u ovom znaku dobru priliku za aktivni odmor, ali i neophodnu relaksaciju. Takođe, idealan je dan da sa voljenom osobom provedete prijatne trenutke i da razgovore o budućim planovima odložite za kasnije. ♉ BIK Tipični predstavnici ovog znaka, danas bi trebalo da se posvete odmoru duha i tela. Očekuje vas mnogo razmišljanja oko daljih planova naredne sedmice. Uz lepe gestove i tople emocije, pred vama je jedan lep dan u