Omladinska fudbalska reprezentacija Španije osvojila titulu prvaka Evrope

Omladinska fudbalska reprezentacija Španije osvojila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalu Evropskog prvenstva pobedila vršnjake iz Nemačke rezultatom 2:0.

Golove za Špance dali su Hugo Lopez u 44. i Mario Rivas u 48. minutu. Špancima je ovo 13. titula prvaka Evrope za igrače do 19 godina. Na večeras završenom EP koje je igralo u Velsu učestvovala je i Srbija, ali je eliminisana u grupnoj fazi sa sva tri poraza.