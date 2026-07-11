Omladinska fudbalska reprezentacija Španije osvojila titulu prvaka Evrope

Dnevnik pre 3 sata
Omladinska fudbalska reprezentacija Španije osvojila titulu prvaka Evrope

Omladinska fudbalska reprezentacija Španije osvojila je titulu prvaka Evrope pošto je u finalu Evropskog prvenstva pobedila vršnjake iz Nemačke rezultatom 2:0.

Golove za Špance dali su Hugo Lopez u 44. i Mario Rivas u 48. minutu. Špancima je ovo 13. titula prvaka Evrope za igrače do 19 godina. Na večeras završenom EP koje je igralo u Velsu učestvovala je i Srbija, ali je eliminisana u grupnoj fazi sa sva tri poraza.
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Omladinska fudbalska reprezentacija Španije prvaci Evrope

Omladinska fudbalska reprezentacija Španije prvaci Evrope

RTS pre 2 sata
Španija je šampion Evrope, bez primljenog gola tokom čitavog turnira došla do pehara

Španija je šampion Evrope, bez primljenog gola tokom čitavog turnira došla do pehara

Telegraf pre 2 sata
Omladinci Španije dominantno do titule prvaka Evrope

Omladinci Španije dominantno do titule prvaka Evrope

Sport klub pre 3 sata
Mlade odbojkašice Srbije u finalu Evropskog prvenstva

Mlade odbojkašice Srbije u finalu Evropskog prvenstva

Politika pre 4 sati
Pobeda mladih košarkaša Srbije na Eurobasketu

Pobeda mladih košarkaša Srbije na Eurobasketu

Euronews pre 5 sati
Siguran početak "orlića" na Evrobasketu, Poljska ubedljivo savladana

Siguran početak "orlića" na Evrobasketu, Poljska ubedljivo savladana

RTS pre 6 sati
Srbija slomila Poljsku, Džepina 21+13, sledi Litvanija…

Srbija slomila Poljsku, Džepina 21+13, sledi Litvanija…

Sport klub pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalEvropsko prvenstvoEvropsko prvenstvo u fudbaluNemačkaŠpanija

Sport, najnovije vesti »

Džud Belingem odveo Englesku u polufinale Mundijala, prvi gol sporan

Džud Belingem odveo Englesku u polufinale Mundijala, prvi gol sporan

Danas pre 19 minuta
Engleska u polufinalu: pobeda nad Norveškom nakon produžetaka

Engleska u polufinalu: pobeda nad Norveškom nakon produžetaka

Politika pre 14 minuta
Kod izjednačujućeg gola Engleske čini se da je lopta pogodila u kabl kamere, FIFA odbacila navode

Kod izjednačujućeg gola Engleske čini se da je lopta pogodila u kabl kamere, FIFA odbacila navode

Danas pre 49 minuta
Bolja ekipa pakuje kofere, ali se u fudbalu golovi broje: Engleska je u polufinalu SP

Bolja ekipa pakuje kofere, ali se u fudbalu golovi broje: Engleska je u polufinalu SP

Euronews pre 29 minuta
Belingem čuva san, Engleska je u polufinalu Mundijala

Belingem čuva san, Engleska je u polufinalu Mundijala

Danas pre 24 minuta