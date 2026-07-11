Avion Rajanera pretrpeo ozbiljna oštećenja, poznato i zdravstveno stanje povređenog državljanina Srbije (foto, video)

Grčki portal " News beast" objavio je ekskluzivne snimke motora i aviona nakon jezivog incidenta koji se dogodio juče ujutro na letu Ryanair koji je poleteo sa aerodroma "Makedonija" u Solunu ka nemačkom Memingenu.

Kako se vidi na fotografijama, motor aviona pretrpeo je ozbiljna oštećenja, što potvrđuje dramičnost situacije kroz koju su prošli putnici i posada. Sve je počelo nekoliko minuta nakon poletanja. Dok je avion bio u fazi penjanja, dogodio se jeziv incident - prozor kabine je pretrpeo oštećenje, uzrokujući iznenadnu dekompresiju koja je 61-godišnjeg muškarca, inače državljanina Srbije, bukvalno počela da izvlači napolje. Uplašeni putnici, a posebno njegova supruga,