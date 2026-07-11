Luis de la Fuente i Mikel Merino omali plan rušenja Belgije: Nema slučajnosti u fudbalu, ne dva puta

Dva puta je Španija pobedila golovima rezerviste Mikela Merina na Svetskom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku (11. jun - 19. jul), a činjenica da su oba pala u finišima nokaut mečeva daje na težini proceni selektora Luisa de la Fuentea da je baš on čovek koji može da "presudi", prvo, Portugalu a onda i Belgiji.

Smišljenoj i unapred dogovorenoj, da se zaključiti po sledećoj izjavi čoveka koji je "crvenu furiju" stručno vodio do titule prvaka Evrope, pre dve godine u Nemačkoj. Kao potvrda da se velike stvari ne dešavaju slučajno, barem ne reprizno. "Nakon njegovog pobedonosnog gola u poslednjoj utakmici, rekao sam Mikelu Merinu da je zaslužio mesto u startnoj postavi. On se osmehnuo... i odbio. 'Treneru, ne popravljaj ono što funkcioniše', odgovorio mi je tada. Kasnije, u